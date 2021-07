Ro på nu: Lad os gennemføre jubilæerne i Fredensborg i 2022 i vante, velkendte og til lejligheden glimrende rammer.

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Projekt »Den grønne Slotsby« - træd på bremsen! Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Projekt »Den grønne Slotsby« - træd på bremsen!

Debat Fredensborg - 05. juli 2021 kl. 11:11 Af Thomas von Jessen (K), Gruppeformand og Ulla Hardy-Hansen (K), Viceborgmester Kontakt redaktionen

Den konservative byrådsgruppe står uden for aftalen om projekt »Den grønne Slotsby«. Vi er imod 1) ændringer i Dronning Ingrids anlæg, 2) der er alt for få parkeringspladser i projektet ved slottet og det nye bibliotek og 2) planerne for Langedammen er udtryk for en infantilisering og tivolisering, som vi ikke støtter.

Desværre er projektet også blevet forsinket og tilmed, incl. indregnede besparelser, cirka syv millioner kroner dyrere end oprindeligt projekteret. Vi stemte derfor også imod tilførsels af flere penge til projektet, men undlod at stemme for den nye tidsplan, som efter vores skøn er meget presset, grænsende til det urealistiske. Selv om vi står udenfor, har vi naturligvis fuld forståelse for flertallets ønske om at få projektet færdigt inden jubilæumsåret 2022 med både slots- og regentjubilæum. Vi synes, at det hænger i en tynd tråd at nå det til tiden. Oven i dette projekt har kommunen samtidig en række andre megaprojekter kørende. Store bolde oppe i luften, som skal gribes af forvaltningens meget tidspressede folk, når de kommer ned igen.

Står man uden for et forlig, har man heller ikke adkomst til at blande sig i realiseringen af det. Flertallet er derfor i sin gode ret til at sige til os: »Rend og høns!«. I lyset af presset på kommunen fra alle de øvrige store projekter med kolossale usikkerheder indbygget foreslår vi alligevel: Flyt foden fra speederen til bremsen i projekt "Den grønne Slotsby"! Ro på nu: Lad os gennemføre jubilæerne i Fredensborg i 2022 i vante, velkendte og til lejligheden glimrende rammer. Udskyd realiseringen til et mere forsvarligt tidspunkt, og lad os koncentrere os om de andre store projekter, som vi også har kørende, og som Konservative er med i.