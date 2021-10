DEBAT: Overnormering er vejen frem

Jeg mener, at vi i stedet skal bruge pengene på at forhøje normeringerne af det faste personale. Det vil give mindre sårbarhed ved sygefravær, kurser, ferie og så videre, bedre arbejdsvilkår til hele personalet, og gode, faste medarbejdere i stedet for vikarer, der springer fra sted til sted.

Jeg er overbevist om, at det vil være muligt at løse den udfordring, når ældreområdet kan fortælle, at normeringerne er hævet, at der er flere kolleger til at dele opgaverne, og når vi får omlagt hjemmeplejen i mindre distrikter med fast personale, der gør, at medarbejderne kender området og borgerne, og ikke mindst, at borgerne altid kender de medarbejdere, der kommer hos dem.