DEBAT: Ordentlighed efterlyses i sagen om butikscentret

Debat Fredensborg - 23. september 2021 kl. 11:19 Af Erik Strand, Båstrupvej 513, Fredensborg Kontakt redaktionen

De fleste voksne mennesker ved, hvad der menes med et ordentligt menneske, der opfører sig ordentligt overfor andre mennesker.

Men det gælder tilsyneladende ikke, når det er politikere og kommuner det handler om.

Hvad skal vi dog bruge et butikscenter i Kokkedal til?

Når politikerne forsvarer deres fikse ide, omtaler De kun de butikscentre der i forvejen er i Fredensborg Kommune. Altså, at det er helt fint at stjæle omsætning og arbejdspladser fra naboen, Hørsholm Kommune, for det er på den anden side af kommunegrænsen. Men Hørsholms handelsliv er altså ganske tæt på Kokkedal. Det er ikke, at opføre sig ordentligt overfor andre mennesker.

Kære politikere, I har en kort hukommelse, tænk på hvad der skete, da man lavede et "butikscenter " på den gamle rådhusgrund i Fredensborg. Hvordan synes I selv det gik med handelslivet i Fredensborg?

Men nu er der igen en "smart i en fart developer", der skal tjene nogle hurtige penge, og så er de kommunale politikere til fals, uden at være ordentlige mennesker, der opfører sig ordentligt.

I øvrigt er det vel heller ikke at opføre sig ordentligt, overfor de eksisterende butikscentre i kommunen. Det hele handler jo om at tiltrække omsætning og arbejdspladser og der er vel ingen garanti for, at det kun er fra andre kommuner det vil ske. Det er jo et erklæret formål, at der skal stjæles omsætning og arbejdspladser fra Lyngby, Hillerød og Helsingør. Hvorfor? Er det ordentlig opførsel?

Jeg ved godt, at andre kommuner opfører sig lige sådan, men det gør vel bare det hele mere forstemmende.

Byg boliger, så kan de nye beboere handle i Føtex og REMA 1000, det giver mening.

Personligt er jeg nu i den situation, at jeg er nødt til at skifte parti til kommunalvalget. Men heldigvis er der et par lokale kommunalpolitikere, der indtil nu har erklæret sig imod Kokkedal Bymidte. Jeg kan ikke lægge min stemme på partier, der ikke kan finde ud af, at opføre sig ordentligt.

