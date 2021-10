Måske skal hele området løftes, så vi får forholdsvis flere sygeplejersker og pædagoger og færre SOSUer - for nu at sætte sagen på spidsen, skriver Nils Rasmus Hansen. Arkivfoto Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Ny politik på ældreområdet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Ny politik på ældreområdet

Debat Fredensborg - 21. oktober 2021 kl. 06:08 Af Nils Rasmus Hansen, Humlebæk, Kandidat til Seniorrådet, Tidl. Formand for de konservative i Fredensborg-Humlebæk Kontakt redaktionen

Jeg er sikker på, at medarbejderne i ældreplejen yder deres bedste hver dag. Men har vi som samfund nogensinde fået defineret, hvad god ældrepleje er - og hvilke kvalifikationer, medarbejderne bør have?

Hvis et plejehjem skal være en bolig og ikke kun en medicinbaseret parkeringsplads med p-vagter, så kræver det, at vi gør hele ældreområdet til en attraktiv arbejdsplads med veluddannede, fagligt kompetente og engagerede medarbejdere.

Vi skal udvikle en personalepolitik, der tiltrækker og fastholder medarbejdere, der så selv får større jobglæde, og hvor de ældre ikke hele tiden skal præsenteres for nye hjælpere. Måske skal hele området løftes, så vi får forholdsvis flere sygeplejersker og pædagoger og færre SOSUer - for nu at sætte sagen på spidsen.

Vi skal betragte en plejehjemsplads som en bolig, hvor beboerne får mulighed for at leve med værdighed og omsorg, og hvor f.eks. maden, det sociale liv og den personlige hygiejne er vigtig.

Måltider skal være indbydende og nærende, helst tilberedt af professionelle kokke, og skal nydes sammen med andre i et godt socialt miljø. I vores erhvervsaktive liv er vi vant til et dagligt bad. Hvorfor skal nogen ældre så nøjes med et bad en gang om ugen - eller det, der er værre? Alle må da have krav på et bad minimum hver 3. dag.

Vil vi have de ældre til at have et liv - eller til bare at eksistere.