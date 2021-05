Foto: Allan Nørregaard

DEBAT: Ny affaldsordning - tilgivelse i stedet for tilladelse?

Debat Fredensborg - 19. maj 2021 kl. 21:22 Kontakt redaktionen

Af Berit Haut, Mariehøj, Nivå

Af mit seneste debatindlæg den 06.04.21 fremgår, at Fredensborg Boligselskab v/KAB fremsendte et kort til forvaltningen, angivet i fugleflugtslinie, som skulle dokumentere, at der var tale om ca. 50 af i alt 254 boliger i Niverød IV, der ville få mere end de anbefalede maks. 80 meters gåafstand til nedgravede affaldsbeholdere.

En opmåling via Google Earth viste mig, at boligerne har op til 207 meters gåafstand samt, at 183 boliger ligger mere end de anbefalede maks. 80 meter fra affaldsbeholderne, altså at 72% af boligerne overskrider anbefalingerne. Ikke kun 20 % (50 boliger), som angivet af KAB.

På et ekstraordinært afdelingsmøde den 27.08.20, blev beboergodkendelse hastet igennem på et uoplyst og faktuelt forkert grundlag, uden tilstrækkelig økonomisk finansiering, uden korrekt oplyst økonomi, afstande o.s.v.

Den 11.11.20 søgte leverandøren godkendelse til de nedgravede beholdere hos Miljø, Fredensborg Kommune. Godkendelse er endnu ikke afgjort.

Den 11.01.21 søgte KAB dispensation i.f.t. gåafstande. Dispensation er endnu ikke afgjort.

Af fornyet aktindsigt, udleveret for få dage siden, fremgår nu:

Den 05.02.21 rykker leverandøren Fredensborg Kommune for godkendelse med besked om, at beholderne står klar til levering, og at producenten rykker for penge.

Den 04.03.21 rykker KAB kommunen, »så afdelingen kan få etableret de bestilte beholdere«.

Den 11.03.21 rykker KAB igen kommunen, nu med oplysning om, at afdelingen (= vi beboere) skal betale yderligere 20.000,- kr. i af- og pålæsningsafgift ved opmagasinering samt 450,- kr. i døgnet. 22.04.21 rykker KAB igen kommunen.

Hvordan kan Fredensborg Boligselskab v/KAB indgå aftale om nedgravede beholdere til 1.148.906,- kr., inden der overhovedet foreligger tilladelse fra kommunen? Forventes der tilgivelse i stedet for tilladelse? Er det sådan, det plejer at blive gjort? Hvordan kan man forvente at tørre udgifterne til opmagasinering af på beboerne? Hvorfor vægtes affaldsbeholderne højere end hensynet til de mange ældre og de handicappede beboere, der får op til 2 x 207 meter at gå for at komme af med deres affald, endda opdelt i 10 fraktioner? Hvad vedkommer det egentlig kommunen, at affaldsbeholderne er købt? At KAB har gjort regning uden vært?

