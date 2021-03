DEBAT: Ny affaldsordning - hvad er op og ned?

2)at "forsyningen har indskærpet at der max. må transporteres affald 20 meter fra stadeplads til afhentningssted, hvilket betyder at der i Niverød IV skal findes en ordning der enten skal være ø-drift med containere eller nedgravet".

Det forlyder, at Fredensborg Forsyning har besluttet at afskaffe affaldssække, men det fremgår ingen steder skriftligt, at en sådan beslutning er truffet og godkendt. I det netop godkendte affaldsregulativ af den 25.01.21 er affaldsstativ med sæk gennemgående nævnt som en løsning. Christiansborg har ikke lovgivet, at husholdningsaffald ikke længere må afhentes i sække med kærre ved boligerne.