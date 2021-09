DEBAT: Nøgle til flere SOSU-uddannede i ældreplejen

Der er siden 1991 blevet uddannet rigtig mange dygtige og engagerede kvinder og mænd i de uddannelser. Virkeligheden efter endt uddannelse som ansat i ældreplejen, svarer desværre i alt for mange tilfælde ikke til ønsket om et godt arbejdsliv.

Et nødvendigt tiltag for at give SOSU'erne lyst og mulighed for at blive aktive i ældreplejen er simpelthen at satse på medarbejderpleje, mulighed for fuldtidsansættelse og fortsat dygtiggørelse. Arbejdsmiljøet i ældresektoren er et must, hvis de ansatte skal trives - det vil samtidig være til glæde for såvel de ældre som for hele samfundet.