DEBAT: Nivå bymidte er en realitet

Debat Fredensborg - 30. oktober 2020 kl. 10:35 Af Bo Hilsted, byrådsmedlem for Socialdemokratiet

Med vedtagelsen af lokalplanen for Nivå bymidte kan der nu sættes et flueben ved et af de fem bydelsprojekter fra projekt "Fremtidens Fredensborg", som påbegyndtes i 2015.

Det kan godt være, at det for mange har taget alt for lang tid, siden vi på borgermødet i Nivå i 2017 blev orienteret om fremtidsplanerne, men en historisk grundig borgerinddragelse og omhyggelig politisk behandling tager tid, og nu fremstår projektet solidt, moderne og visionært.

Med til historien hører, at KFI på det store borgermøde i Nivå i august 2017 talte om en tidshorisont på 10-15 år.

Knasterne har især været højden på boligmassen, og vi er endt med 2-4 etager, med 4 etager som en nødvendighed for også at skabe plads til grønne områder, som mange gerne vil have, ligesom det kan give den nødvendige variation, så byggeriet ikke fremstår for betonagtigt.

Centeret vil fremstå som moderne med en fin blanding af boliger, butikker, moderne institutioner og en svømmehal, hvis økonomien tillader det. Og med tegl som en vigtig del af bygningerne af respekt for områdets historie som teglværksby.

Som det blev sagt på byrådsmødet mandag aften er der god erfaring at hente fra dette projekt, som man kan bruge, når vi nu arbejder videre med projekt Humlebæk Bymidte, hvor borgerinddragelsen er godt i gang.