DEBAT: Naturen, freden og K siger tak til Fredningsnævnet

Vi glæder os over retstilstanden: at Grundlovens § 73 om »ejendomsrettens ukrænkelighed« respekteres. Vi glæder os over, at hensynet til biodiversitet og miljø, navnlig fuglelivet, som Dansk Ornitologisk forening har påpeget, vejer meget tungt i den påtænkte afgørelse, og vi glæder os over signalet til Danmarks Naturfredningsforening, der er initiativtager til projektet, om, at »beskyttelse« efter nævnets opfattelse lige i denne sag vejer tungere end DNs andet mål om »benyttelse«.

I K har vi på intet tidspunkt set meningen med DNs mål om en samlet fredning for at etablere en offentlig sti rundt om søen. Vi har hele tiden fundet det absurd at ønske en fredning, der med det konkrete projekt vil føre til væsentligt mindre fred. Til gengæld mener vi, at offentligheden har meget at takke lodsejerne for, da netop deres ejerskab på stedet garanterer freden i området, navnlig til glæde for fuglelivet. Desuden er søstiprojektet efter vores opfattelse helt overflødigt, da der rundt om søen er adskillige muligheder for offentlig adgang til søen.