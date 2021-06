Foto: Allan Nørregaard

DEBAT: Misfortolkninger og faktuelle fejl står formanden selv for

Debat Fredensborg - 22. juni 2021 kl. 10:07 Af Berit Haut, Mariehøj, Nivå Kontakt redaktionen

I fredagens udgave af Frederiksborg Amts Avis er der et debatindlæg af afdelingsbestyrelsesformand Niels Søndergaard, som forsøger at så tvivl om min troværdighed i mine debatindlæg vedr. den ny affaldsordning i Mariehøj/Byvejen.

Søndergaard fortolker endda på kommunens betragtninger i sagen. Det nye affaldssystem er udarbejdet i samarbejde med Fredensborg Forsyning, skriver Søndergaard. Ja, problemet er nok, at FF har haft stor indflydelse på projektet, for det er ikke udformet med fokus på beboerne og ingen i Boligselskabet har udvist et blot basalt kendskab / faktuel viden til den nye affaldsordning.

End ikke økonomien, omhandlende blot 10 beholdere, der skulle finansiere nedgravede beholdere til 1.148.906,- var korrekt. Der er i alt 31 beholdere, hvoraf vi skal afregne betaling pr. tømning af de 16. Den påståede besparelse på 168.000,- årligt er nærmere lig nul dags dato. De 100.000,- af besparelsen skyldes nedlæggelse af ekstra affaldssække på 70 liter, som formanden kunne have gjort for flere år siden. Finansieringen af de nedgravede beholdere er ikke på plads. Beboerne har godkendt et projekt på forkerte præmisser. Det er direkte usandt, at en opbakning blev gentaget af beboere den 14.06.21. Affaldsordningen var slet ikke til debat eller afstemning og formanden meddelte, at han ikke ville udtale sig desangående. Afdelingen har i øvrigt potentiale for 508 stemmer. Et fremmøde med 71 stemmer er næppe repræsentativt for at tage beboerne som gidsler i almene holdninger.

Hr. Søndergaard selv vil få ca. 46 meters gåafstand til nærmeste affaldsø.

At Boligselskabet ikke selv har målt afstande taler for sig selv. Selv redegørelsen, som kommunen udbad sig, om afstande i Mariehøj, fremsendte Boligselskabet som fugleflugtslinie fra FF og angav, at ca. 50 boliger havde mere end 80 meter. Virkeligheden er dog ca. 183 boliger, altså 72%, der har mere end 80 meters gåafstand og helt op til 207 meter, opmålt via Google Earth.

Det er formålsløst at opremse 11 bebyggelser, der heller ikke overholder de 80 meter. De 3 er etageboliger og ikke sammenlignelige med vore rækkehuse med lukkede stisystemer. Hvedevænget, Jellerød Have, Nordskrænten, Åtoften, Nivåvænge, Murertoften og Poppelhøj har alle valgt containere på hjul, som stilles gratis til rådighed af kommunen. Der er ingen gennemhastet ordning for de tørre fraktioner og husholdningsaffald hentes direkte ved boligen i mindst 1-2 år endnu.

Jeg savner formandens tanke for ældre og dårligt gående.