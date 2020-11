Lige siden åbningen i 2002 har Irma i Humlebæk været en succes. Foto: Arkiv

DEBAT; Lyt til os kunder

Debat Fredensborg - 30. november 2020 kl. 04:15 Af Bo Brix, Kullabergcej, Humlebæk Kontakt redaktionen

kære Jan Aarup.

Som det foregår af Frederiksborg Amts Avis er vi mange kunder i Irma Humlebæk, der har et særligt forhold til butikschefen Stig Christensen, som vi er kede af at miste for centret.

Vi kender ikke cheferne for de 2 andre coop-butikker i centret, hvor vi også handler og vi vil savne Stigs personlighed og sans for at betjene os som kunder.

Hvis I vil lytte til os som kunder, som jeres valgsprog er - så anbefaler jeg jer om at ansætte Stig i een af de to af jeres andre butikker i centret.som butikschef - Han har nemlig det der til for at bestride en sådan post

