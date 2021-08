Et forslag kunne være at lave et pilotprojekt, hvor politikerne, kommunen/Forsyningen til næste år for eksempel afsætter 100.000 kroner, skriver Kenneth Ramsholt, direktør i Dansk Biogødning. Foto: Allan Nørregaard Foto: ALLAN NORREGAARD

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Lort og lugt - skyd ikke budbringeren Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Lort og lugt - skyd ikke budbringeren

Debat Fredensborg - 17. august 2021 kl. 10:26 Af Kenneth Ramsholt, CSO, Dansk Biogødning A/S Kontakt redaktionen

Frederiksborg Amts Avis har forståeligt nok sat fokus på de lugtgener, som spredning af næringsholdig slam på markerne betyder for en række borgere i kommunen.

Dansk Biogødning A/S er mangeårig distributør at slam. Virksomheden foretager ingen behandling af slammet. Det vil sige, at når det slam vi modtager fra rensningsanlægget lugter, så kan vi hverken ved opbevaring, omlæsning eller spredning få lugten til at forsvinde. Dansk Biogødning gør alt for at begrænse generne ved overdækning med halm og som noget nyt med knust have/park-affald, men når slammet spredes på marken så vil det lugte, også 2-3 dage efter nedpløjning

Det siger sig selv, at man som nabo til arealer, som bliver tilført slam, kan være generet af lugten. Men der ér faktisk løsninger på problemet - heraf en umiddelbar, som er forholdsvist enkel: At tilføre bearbejdet (brændt) kalk i de rette mængder vil på flere måder have en gavnlig virkning. Det er absolut økonomisk overkommeligt for kommunen/Fredensborg Forsyning og er en løsning på den korte bane. På lidt længere sigt er tørring og teknisk udvikling i opbevaringsanlæg vejen til en lugtfri udgave af den nyttige brug af slam.

Som repræsentant for branchen og mangeårig distributør af slammet må jeg understrege, at vi heller ikke synes, det er sjovt så at sige at skabe en lorte-situation. Vi må dog holde fast ved i, at indholdet og spredning af slammet opfylder alle krav og regler, men lugter i udgangspunktet jo ikke særlig godt.

Faxe Kalk, der leverer den nødvendige kalk, bekræfter i avisen, at lugten tilnærmelsesvist kan fjernes ved tilsætning af brændt kalk. Det er en prisbillig løsning i forhold til det slam, som alle kommunens borgere er med til at producere - og som har en klima- og miljømæssig gavnlig virkning. Et forslag kunne være at lave et pilotprojekt, hvor politikerne, kommunen/Forsyningen til næste år f.eks. afsætter kr. 100.000.

Bolden er således spillet op til de kommunale politikere: Vil man ofre et beskedent beløb på at løse et problem for mange borgere og som leverandører og en række eksperter står inde for, så er det vel værd at forsøge? Vi spiller gerne med for at skabe løsninger!

relaterede artikler

Forstå mere om det med lort på markerne ved at læse disse 10 punkter 09. august 2021 kl. 15:41