Mikkel Hartwich vil arbejde for, at der kommer en erhvervsskole inden for kommunegrænsen. Foto: Thomas Olsen

DEBAT: Lad os få en erhvervskole

Jeg skrev for nogle uger siden et indlæg om, at en erhvervsskole var en god ide, og det bekræfter det her blot. Med en erhvervsskole kan vi få flere til at vælge en erhvervsuddannelse og samtidigt gøre det nemmere for vores erhvervsliv at rekruttere elever/lærlinge.