Der er for nylig sat skilt op som forbyder adgang til stien. Foto: Privat

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Kan man regne med Socialdemokratiet ? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Kan man regne med Socialdemokratiet ?

Debat Fredensborg - 17. maj 2021 kl. 08:57 Af Sten Rostrup, Endrupvej 29, Fredensborg Kontakt redaktionen

Kan man regne med Socialdemokratiet i Fredensborg og kan man regne med Kommuneplanen?

I et debatindlæg den 11. maj fortæller to af Socialdemokratiets byrådsmedlemmer, Carsten Nielsen og Per Frost Henriksen, om partiets holdning til den rekreative sti langs Esrum Sø, der er foreslået i et fredningsforslag fra Danmarks Naturfredningsforening.

Deres holdning er, at Socialdemokratiet kun siger ja til stien, "hvis de private ejere af jord om søen er med på en frivillig stiføring, ...".

Hvis det er kravet, så ved Socialdemokratiet godt, at stien ikke bliver til noget. Ejerne har strittet imod stien lige siden Frederiksborg Amt i 2005 søgte at gennemføre anlæggelse af stien, således at Amtet var nødt til at ekspropriere de nødvendige arealer.

Desuden mangler der et væsentligt element i indlægget: I Kommuneplanen er indeholdt en sti med samme forløb som den sti, der er indeholdt i Fredningsforslaget (På Fig 4.3.A i Kommuneplanen er vist en planlagt rekreativ sti langs Esrum Søs østside).

Spørgsmål 1. Hvordan kan et parti, der har haft borgmesterposten i en årrække og dermed væsentlig indflydelse på Kommuneplanen, undlade at bakke op om en sti, der indgår i Kommuneplanen, når nu muligheden for at anlægge stien i form af fredningsforslaget viser sig?

Debatten om anlæggelse af stien har bl.a. handlet om den private ejendomsret contra almenvellets interesser. Her overrasker det mig, at Socialdemokratiet med hensyn til adgangen til et af de flotteste landskaber i kommunen vil tilgodese en håndfuld private grundejere frem for resten af kommunens indbyggere! Men selvfølgelig skal man ved stiens placering i landskabet tage hensyn til grundejerne.

Tilsvarende rekreative stier omkring Frederiksborg Slotssø, Furesøen, Bagsværd Sø og Lyngby Sø var aldrig blevet anlagt uden ekspropriering, og de er nu til stor glæde for befolkningen.

Spørgsmål 2. Hvad er det, der får Socialdemokratiet til i denne sag at tilgodese de få ejere af privat jord frem for resten af kommunens indbyggere?

Afslutningsvis en kommentar til de to politikeres påstand om, at der ikke findes en sti på Endrupgårds jorde. I hvert fald på de første 500 meter regnet fra Fredensborg Søparks område har der i mindst 30 år været en sti. På denne sti er der for nyligt sat et skilt op, som forbyder adgang (se foto).

relaterede artikler