DEBAT: Kæmpe byggeri i naturen må ikke ske igen

Langs byggeriet er den natursti, hvor utallige borgere hver dag nyder at gå den smukke tur til havnen og byens strand. At kunne gå tur i dette naturskønne område i Nivå, at gå over Strandengene, til byens strand, og nyde udsigten ud over vandet, Strandengene og havnen er noget helt særligt for Nivå. Men byggeriet har effektivt sat en stopper for den naturoplevelse.

Men hvordan kunne det gå så galt? Efter at vi på sociale medier endeligt fik gjort opmærksom på det enorme byggeri, og tydeliggjort indsigelser til Tillæg 2 til Lokalplan nr. 50 for Sølyst Teglværk (Strandpark), stod flere lokalpolitikere på ryggen af hinanden for at tydeliggøre, at de sørme heller ikke er for hverken 2,3 m høj støjmur, ekstra P-områder, ekstra boliger, eller 1,5 m høj murstensmur langs byens natursti til stranden. Og vi er helt enige om at det ikke må ske. Men skaden er jo allerede sket for området. Byggeriet v Sølyst Strandpark er et eksempel på hvad vi ikke skal have mere af i naturen i Fredensborg Kommune. Det særlige ved vores kommune er den fantastiske natur, og borgernes direkte adgang og udsyn til naturen. Projekter som dette må ikke ske igen. Den skønne natur er et kendetegn for vores kommune. Et kendetegn der tiltrækker og fastholder familier her. Så vi skal i fremtiden være smartere når vi planlægger vores byer. Kæmpestore, uigennemtænkte byggerier må ikke friste. Planerne for vores byer skal i stedet afspejle, at vi i fremtiden reelt fortsat vil have naturen som kendetegn.