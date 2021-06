Efter flere ugers kritik og endnu flere ugers opsparede frustrationer, kommer KFI nu med et længere svar på. Her ses borgere sidste torsdag i Nivå Centret.

DEBAT: KFI vil gerne i gang så hurtigt som muligt

Debat Fredensborg - 16. juni 2021

KFI Erhvervsdrivende Fond har fået kritik her i avisen i forbindelse med planerne for den fremtidige bymidte i Nivå, den såkaldte fase 1, der omfatter dagligvarebutikker samt boliger, hvor det nuværende center er placeret.

Kritikken går på manglende fremdrift i projektet efter afslutningen af høringsfristen i januar og dialogen med og behandlingen af de resterende lejere i det halvtomme center.

I KFI er vi kede af, det billede, der bliver tegnet af os. Vi har stor forståelse for, at borgerne i Nivå er utålmodige for snarest muligt at kunne handle lokalt i nye, attraktive butikker. Vi har også stor forståelse for usikkerheden hos de tilbageværende lejere i forhold til deres fremtid i Nivå Bymidte. Vi deler ønsket om, at der kommer gang i byggeriet så hurtigt som muligt. Det er ikke nogen god forretning at have et næsten tomt center stående, hvor en stor del af de tilbageværende lejere betaler nedsat husleje. Og vi vil gøre alt for at være med til at skabe en fremtidig bymidte, der er tryg at færdes i, præsentabel og som lever op til borgernes og politikernes ønsker.

Vi har tidligere haft næsten færdige planer liggende, som blev underkendt af byrådet på grund af mere vidtgående ambitioner for projektet. Belært af disse erfaringer, ønskede KFI ikke at lave mere præcise skitser og kontakte investorer, før vi havde en endelig godkendelse fra kommunen samt en afsluttet høringsfrist på plads. Det skete i januar, hvor lokalplanens etape 1 var vedtaget og høringen afsluttet. Siden har vi i KFI haft travlt med at skitsere og beskrive projektet for mulige investorer.

Interessen for at investere i projekter er stor og omfatter seriøse og kompetente virksomheder. Vi er nu i gang med at vælge den fremtidige samarbejdspartner, som vi regner med at kunne præsentere midt i august. Det er ambitionen at kunne påbegynde de indledende arbejder til første etape af nedrivningen af dele af det gamle center til oktober. Målet er, at opførelsen af første etape af byggeriet af den nye bymidte kan påbegyndes i andet halvår 2022.

Det er vores oplevelse, at vi, i forhold til situationen, har haft en ordentlig dialog med de tilbageværende lejere i centret men anerkender samtidig, at enkelte kan have en anden oplevelse i denne svære situation. Vi har tilbudt de handlende alternative lejemål i den nuværende bymidte til brug i byggeperioden. Vi forhandler stadig med enkelte lejere og er i dialog med dem om en løsning på sagen. Vi håber således fortsat på at finde gode løsninger for begge parter.

For nylig har vi fået en henvendelse om leje af et lokale til brug for et Covid-19 testcenter. Vi stiller et af de tomme lokaler (en tidligere Fakta) til rådighed for et sådant center uden krav om husleje.

Som en del af Folketingets beslutning om en flerårsaftale for politiet skal der landet over oprettes 20 nye nærpolitistationer. KFI ser med stor velvilje på indretningen af en sådan i Nivå Bymidte og er på nuværende tidspunkt ved at afsøge mulighederne for at indrette en politistation i bymidten i samarbejde med Nordsjællands Politi. En nærstation vil både forebygge kriminalitet og have stor betydning for borgernes oplevelse af tryghed.

Som fortalt er det vores håb, at de forberedende arbejder til nedrivningen af de første bygninger i den eksisterende bymidte kan påbegyndes til oktober. Det mest realistiske bud på første spadestik og nedlæggelsen af en grundsten til det nye byggeri er andet halvår 2022.

Vi håber, at denne orientering samt dialogen med politikere og embedsmænd kan bidrage til en omtale af projektet, der er baseret på fakta. Vi har i hele forløbet bestræbt os på at agere ansvarligt i forhold til den politiske proces og de tilbageværende butikker i centret. Det fortjener borgerne i Nivå.