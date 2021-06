Jeg blev selv klogere ? det håber jeg andre også blev. Men to forhold undrer mig nu stadigvæk. Det første er, at jeg stadig savner et overblik over, hvad pengene til løftet af området har betydet i hverdagen, skriver Birgitta Gomez Nielsen. Foto: Allan Nørregaard

DEBAT: Jeg blev selv klogere - det håber jeg andre også blev

Debat Fredensborg - 17. juni 2021 kl. 10:06 Af Birgitta Gomez Nielsen, Bestyrelsesmedlem i FOLA (Forældrenes Landsorganisation), Sørens Allé 14, 3050 Humlebæk Kontakt redaktionen

Debatten på børneområdet her i kommunen blussede igen op i sidste uge. Regnskabstal viste et mindreforbrug på børneområdet, som også dækket af FAA. Mindreforbrug er problematisk, fordi der opstår et skel mellem hverdag og budget.

Groft sagt: Hvis kommunen var en restaurant, er det mindreforbrug, når der serveres pasta med ketchup, selvom der står en tre retters menu på kortet - og prisen for øvrigt er den samme for maden.

I løbet af debatten fik alle så indblik i, at tallene var mere nuancerede end som så. Jeg blev selv klogere - det håber jeg andre også blev. Men to forhold undrer mig nu stadigvæk.

Det første er, at jeg stadig savner et overblik over, hvad pengene til løftet af området har betydet i hverdagen. Hvad er de reelt omsat til hos i de enkelte dagtilbud? Det savner jeg et helt konkret og lavpraktisk svar på. Vi har værktøjet til at skabe overblik i form af omsættertabellen, som vi har lavet i fællesskab. Hvorfor bruger vi det ikke?

Det andet angår overførte midler fra et år til et andet. Her i kommunen har vi en styringsmodel, hvor de enkelte områder kan overføre op til 3% af deres budget fra år til år. Det svarer til ca. 1,2 mio. kr. for Humlebæks vedkommende fra 2020 til 2021. Dog er det uklart, om forældrebestyrelserne informeres og inddrages omkring forbruget af de overførte penge. Så måske kunne man gøre forsøget med at inddrage områdebestyrelserne yderligere, når overførte midler skal bruges lokalt? Der er i min optik meget at vinde fremadrettet i de enkelte bysamfund ved at gentænke og styrke samarbejde mellem områdeledelse og forældre ikke mindst for børn og personale i hverdagen.

