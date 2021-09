MEN - hvor var var SF på Christiansborg, da regeringen, som SF støtter i tykt og tyndt, indgik økonomiaftalen for 2022 med kommunernes Landsforening?

DEBAT: Jamen, hvem gør ikke det?

Debat Fredensborg - 03. september 2021 kl. 14:40 Af Lars Egedal (V), byrådsmedlem Kontakt redaktionen

SF ønsker flere pædagoger, lærere og SOSU-assistenter. Jamen, hvem gør ikke det?

Partiet beskylder de øvrige partier i byrådet for at ville skære i antallet af stillinger inden for nævnte områder, og kalder det for TYVERI, når administrationen foreslår at skære i løn- og prisfremskrivningen.

Ingen partier i byrådet, er uenige med SFs ønske om at fastholde antallet af ansatte inden for områderne, og allerhelst rekruttere flere.

MEN - hvor var var SF på Christiansborg, da regeringen, som SF støtter i tykt og tyndt, indgik økonomiaftalen for 2022 med kommunernes Landsforening?

Alle i kommunerne kunne jo se, at der ikke var sat noget af til "det specialiserede område". Den stramme Servicerammen indebærer umuliggør at ansætte flere medarbejdere - uden at spare på anden drift.

En tavs venstrefløj muliggjorde altså en aftale, som betyder besparelser over en bred kam.

Politiske aftaler har betydning for rigtige mennesker. SF kunne nok have sikret, at vi ikke (igen) er nødt til at spare på områder, som vi i bund og grund meget hellere vil tilgodese.

Slutteligt spørgsmålet om flere hænder - Venstre vil gerne have flere medarbejdere inden for områderne. Sagen er dog den, at vi pt har en del ubesatte stillinger, ganske enkelt fordi vi ikke kan finde medarbejderne. De er der ikke... heller ikke i andre sektorer, såsom byggeri, og restaurationsbranchen, som også skriger på folk.

Det skønnes, at Danmark, inden for de næste 15 år vil mangle op mod 25.000 personer i plejesektoren...! Men manglen er allerede nu tydelig, og bliver værre år for år. Venstre har derfor, så sent som i sidste uge, rådet administrationen til at iværksætte en rekrutteringsproces i andre EU-lande, hvor arbejdsløsheden er høj og kompetencerne gode.

SF ønsker flere hænder, men hvor skal vi spare? Og hvor skal hænderne komme fra?