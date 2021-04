DEBAT: Ja til sikring mod oversvømmelse, nej tak til ineffektiv sluse i Nivåen

Der argumenteres af vores søsterparti, K, for at installere en sluse ved Nivåens udløb, og at den vil være mere effektiv, da indsatsen koncentreres ét sted.

En sluse til cirka 5,1 millioner kroner kan måske være god til at holde Øresund fra at løbe op i åen, men samtidig kan den være skadelig, hvis å-vandet ved høj vandstand ikke kan løbe ud i Øresund.

Derfor stemmer jeg og resten af Venstre for at gå videre med muligheden for at etablere passende jordvolde i en kombination af fleksible/midlertidige volde som fx watertubes. Det kan sikre lige præcis de ejendomme, som er i farezonen i en given situation, om det er skybrud eller stormflod. Watertubes vil også kunne anvendes andre steder i kommunen og selvom jeg håber, at de aldrig vil komme i brug, er det nok en klog investering med tanke på fremtidens kommende klimahændelser.