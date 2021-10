Vi skal have flere busruter i vores bysamfund, vi skal give plads til seniorbofællesskaber, og vi skal have nem adgang til fritidsaktiviteter for at holde os i form. Indhold i livet skaber livskvalitet, skriver Vivien Johnsen (S). Billedet er fra et møde i Herreværelset under Ældre Sagen i Fredensborg Kommune. Foto: Allan Nørregaard

DEBAT: Hvordan vil du leve, når du bliver ældre?

28 pct. ældre over 80 år i Fredensborg kommune får hjemmepleje, og i alderen 65 - 79 år er det kun 4 pct., heldigvis, for tallet fortæller at de fleste af os kan klare os selv langt op i alderen. Men selvom kommunens udgifter til hjemmeplejen stiger, er der ældre som føler at kommunen ikke yder den hjælp, de har behov for.

Hvordan vil du gerne leve når du bliver ældre? Jeg vil gerne se mennesker og være aktiv. Det er vigtigt at kommunen har fokus på hvilke ønsker og behov ældre selv peger på. For tiden afprøves forsøg i flere kommuner med en ændret organisering af hjemmeplejen for at skabe mere nærhed og en forbedret hjemmepleje. Lad os også skabe meget mere nærhed i plejen i Fredensborg kommune.

God pleje gør det dog ikke alene. Ældre i vores kommune også skal have mulighed for selv at kunne komme omkring, for ellers er der en risiko for at man bliver ensom. Vi skal have flere busruter i vores bysamfund, vi skal give plads til seniorbofællesskaber, og vi skal have nem adgang til fritidsaktiviteter for at holde os i form. Indhold i livet skaber livskvalitet.