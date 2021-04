Hvis den skitserede bebyggelse klods op af den bevaringsværdige teglværksskorsten er lovlig, bør man fjerne skorstenen ? det giver ingen mening at bevare den længere, mener John Sylvester. Foto: Allan Nørregaard

DEBAT: Hvor blev hele ideen af?

Jeg må medgive at også jeg er helt uforstående for, at kommunen kan give tilladelse til den idéforladte og massive udnyttelse af arealerne om Nivås bevaringsværdige teglværkskorsten i Nivå Sølyst området.