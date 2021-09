Forslaget kommer stort set samtidig med kommunens store klimakonference, hvilket tyder på, at klimaproblematikken er gået helt hen over hovedet på Venstre. Anlæg af en cykelcrossbane med de i forslaget nævnte faciliteter vil belaste kommunens CO2 regnskab med et forsigtigt anslået forbrug på mindst 2.000 tons ? og formentlig betydeligt mere, skriver Finn Langgaard. Arkivfoto: Allan Nørregaard

DEBAT: Hvem misforstår i sagen om cykelcrossbane?

Debat Fredensborg - 03. september 2021 kl. 06:42 Af Finn Langgaard, På foreningens vegne, Formand for Agenda 21 Foreningen

En bemærkning til Lars Egedals svar på kritikken fra Thomas von Jessen (K) af hans forslag om anlæg af en cykelcrossbane ved vandtårnet i Kokkedal.

Agenda 21 Foreningen vil som upolitisk forening anføre følgende:

Der er korrekt, som Lars Egedal anfører, at anlægspenge ikke er driftspenge, men argumentationen holder ikke. Nye anlæg giver ALTID driftsudgifter fremover. Driftsudgifter som så fører til krav om besparelser på andre områder som f.eks. ældrepleje, børnepasning og undervisning.

Forslaget kommer stort set samtidig med kommunens store klimakonference, hvilket tyder på, at klimaproblematikken er gået helt hen over hovedet på Venstre. Anlæg af en cykelcrossbane med de i forslaget nævnte faciliteter vil ikke kun medføre en udgift på ca. 11 mio. kr., men også belaste kommunens CO2 regnskab med et forsigtigt anslået forbrug på mindst 2.000 tons - og formentlig betydeligt mere. Dertil kommer en ukendt CO2 udledning fra den løbende drift.

Set i lyset af, at kommunen har ofret betydelige beløb på at opnå en årlig CO2 besparelse på driften af sine bygninger på 3.000 tons, tæller ethvert nyanlæg negativt i regnskabet. Når vi taler om klimabesparelser, er det jo IKKE meningen, at besparelser efterfølgende giver mulighed for at øge forbruget - så er der reelt ikke opnået nogen positiv klimaeffekt.

Og uanset om vi taler om anlægspenge eller driftspenge, bliver udgifterne finansieret via kommuneskatten og altså af skatteborgerne!

Vi mener, at pengene vil gøre mere gavn enten ved yderligere investeringer i alternativ energi eller ved at nedbringe kommunens gæld.

Generelt vil vi gerne understrege over for alle vore kommunale politikere, at ethvert anlægsarbejde koster både penge og CO2 forbrug. Og at nye anlæg altid både giver øgede driftsudgifter og øget CO2 udledning i driftsfasen.

Så vi ser frem til, at kommunen i sit årlige CO2 regnskab medtager både anlæg og drift - også når man lader andre om at etablere faciliteter, som er beregnet på kommunale opgaver, som f.eks. plejehjem, hvor boligselskaberne står for såvel anlæg som drift. Regnskabet er ikke retvisende, hvis disse poster ikke medtages! Så er det bevidst 'greenwashing'.