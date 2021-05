DEBAT: Hvad vil I gøre ved motorvejens støj?

Trafikstøj øger risikoen for blodpropper i hjertet og muligvis også forhøjet blodtryk, slagtilfælde og hjertesvigt. Støjen påvirker sandsynligvis risikoen for overvægt og diabetes og muligvis visse kræftformer. Et nyt borgerinitiativ spørger politikerne, hvordan de vil reducere trafikstøj i Nivå ud mod Helsingør-motorvejen. Foto: Allan Nørregaard