Store arealer omkring Humlebæk Centret er belagt med brosten, som er svære at gå på, hvis man er dårligt gående, skriver Vivien Middelboe. Arkivfoto: Allan Nørregaard

DEBAT: Husk nu borgere i kørestol og de dårligt gående!

Debat Fredensborg - 01. oktober 2021 kl. 06:18 Af Vivien Middelboe, Kandidat til Seniorrådet , Nøddehøj 251 Nivå Kontakt redaktionen

Jeg var i fredags til 10 års jubilæum for de frivillige i Humlebæk Kulturstation. En fin fejring af de mange ildsjæle, der gør en stor forskel i vores lokalsamfund.

Jeg måtte parkere et stykke vej fra Kulturstationen, hvilket indebar, at jeg skulle gå over et brostensområde for at komme frem. Jeg faldt ikke! Men det kunne jeg ligeså godt have gjort. Som skleroseramt, er balancen ofte et problem, og en ujævn flade er derfor en udfordring. Brosten er heller ikke det rareste når man kommer i sin kørestol og skal over en trafikeret vej, du er meget udsat!

Jeg håber virkeligt, at jeg kommer i Seniorrådet, så jeg kan være med til at sikre, at denne slags belægninger forbydes i områder, hvor alle skal kunne færdes uden at falde og, hvor det skal være nemt at komme frem. Det drejer sig ikke kun om Humlebæk, men også i den nye Nivå bymidte.

En anden ting, der skal tænkes ind, er mange bænke. Her kan man få sig et velfortjent hvil, eller bare sidde og nyde livet omkring sig, både som ung og senior.

Alle seniorer har ret til et indholdsrigt seniorliv

For at handicappede seniorer kan have muligheden for et indholdsrigt seniorliv, skal tilgængelighed til de mange dejlige tilbud vores lokalliv tilbyder i hvert fald ikke være en hindring!