Jeg opfordrer til, at afhentning fra klokken 7 i boligområder tilføjes affaldsregulativet, skriver Berit Haut i endnu et debatindlæg. Politisk er der stor tavshed om emnet. Foto: Allan Nørregaard

DEBAT: Husholdningsaffald - praksis for tømmetider i boligområder

I tidligere debatindlæg, »Hvor langt skal borgeren fragte sit husholdningsaffald?« og »Er det rimeligt at afhente affald i boligområder om natten?« har jeg sat spørgsmålstegn ved, hvad der kan betegnes som husstandsnær afhentning af dagrenovation samt tidspunktet for afhentning i boligområder i Fredensborg Kommune.

Jeg har for nylig modtaget uddybende svar fra Center for Byudvikling, Miljø og Erhverv, som jeg hermed citerer udpluk fra:

»Fredensborg Forsynings praksis i forbindelse med tømning hos bebyggelser med nedgravede affaldssystemer er, at arbejdet først påbegyndes efter klokken 7.00, hvorfor tømningstidspunktet klokken 6.00 er i praksis ikke et problem i forhold til den aktuelle sag i Mariehøj samt i størstedelen af kommunens boliger.«

»Vores konklusion på ovennævnte er, at under normale driftsforhold tømmer Fredensborg Forsyning ikke i boligområder mellem kl. 6 og 7, og slet ikke i bebyggelser med nedgravede affaldssystemer. Ud fra de nævnte samfunds-, sikkerheds-, fremkommelighedsmæssige og trafikale argumenter har renovationsmandskabet brug for den fleksibilitet med muligheden for at påbegynde affaldsopgaver efter kl. 6.00.«