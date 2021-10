Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Humlebæk Syd - En hellig ko II? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Humlebæk Syd - En hellig ko II?

Debat Fredensborg - 20. oktober 2021 kl. 16:17 Af Erling Vraa, Formand, Ældre Sagen Fredensborg Kontakt redaktionen

Kære debatdeltagere

Det har været en oplevelse, at starte en debat om seniorbofællesskaber og seniorboliger. Det har givet meget respons, og også angreb på min person. Det er vel ikke meningen med en debat.

Nogen mener, at jeg politiserer, men det er en opfølgning på vælgermødet på Fredensborg rådhus, hvor Ældre Sagen rejste spørgsmålet overfor politikerne. Endvidere vil jeg henvise til, at der står næsten 700 på venteliste til det private seniorbofællesskab i Fredensborg, som står færdigt om et års tid. 2. afdeling kommer til at rumme 51 boliger, så der er lange udsigter for de fleste.

Jeg er blevet beskyldt for kun at varetage de riges interesse. Det er i den grad ikke rigtigt, da jeg er meget optaget af, at varetage interesser for alle grupper ældre. Blandt andet har pårørende og ensomme mit helt særlige fokus.

De fleste af dem, der svarer mig på Facebook, er byrådspolitikere der bor i Humlebæk. Der er ingen, der forklarer, hvorfor netop den del af Humlebæk syd ikke må bebygges. Det der kaldes cirkuspladsen er den del, jeg mener er det mest egnede område.

Hele Humlebæk syd er på ca. 38 hektar, hvilket svarer til ca. 278.000 kvm, og det der skal bruges til et seniorbofællesskab, er godt 2 hektarer eller omkring 15.000 kvm, hvilket svarer til ca. 5 % af området, så hvad er problemet. Det vil næsten ikke kunne ses i landskabet. De ældre der vil komme til at bo på stedet skaber nok ikke megen trafik, da de færreste har mere end en bil.

Der bliver af nogen af debattørerne også henvist til andre områder i kommunen. De områder er dog ikke kommunale, og nogen ligger i grøn kile eller er fredet. Der bliver også henvist til, at seniorbofællesskaber skal bygges nær indkøbsmuligheder. Det er ikke en mulighed i Fredensborg kommune, da det kun er Fredensborg og Humlebæk by, der har reelle indkøbsmuligheder med specialforretninger.

Vi savner endvidere at høre fra de forskellige partier i byrådet. Hvilken holdning har de til, at kommunen selv iværksætter et bofællesskab i Humlebæk Syd. Skatteborgerne har allerede betalt for jorden der kan bygges på, så det er end ikke en belastning for kommunens i forvejen gode økonomi.

Vi glæder os til at få tilbagemeldinger fra partierne, der deltog meget imødekommende i vort valgmøde.