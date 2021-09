Der er snart kommunalvalg. Vi må håbe, at fornuftige byrådsmedlemmer, som måske i denne sag har ageret som stemmekvæg for deres partier, vågner op og går ind i sagen, skriver Lone Kühlmann. Foto: Allan Nørregaard

DEBAT: Hold jeres byrådskandidat ansvarlig i bymidtesagen

Debat Fredensborg - 02. september 2021 kl. 09:12 Af Lone Kühlmann, Kystvej 17 A, 3050 Humlebæk Kontakt redaktionen

Der er grund til at være taknemmelig over, at vi i Frederiksborg Amts Avis har en vågen lokal presse, der orienterer borgerne om den politiske beslutningsproces i kommunen. Senest demonstreret ved artiklerne om udviklingen i den såkaldte ny bymidte i Kokkedal.

Alene det, at man kalder det for en bymidte, er ejendommeligt. Det ligger mellem motorvej og industriområde, der er ikke byliv i miles omkreds. Men måske hentyder man til, at eksisterende bymidter i kommunen og nabokommunen vil blive udsultet og dø? Jeg er ikke inde i detaljerne, men vil gerne vide mere om, hvorfor NGGs købs- og byggeplaner pludseligt skulle finansieres af kommunen i et fra starten totalt konstrueret spekulationsbyggeri? Det blev listet igennem på et løfte om, at der skulle være kæmpebutikker, som man ikke i forvejen har i området. Men trinvis er butikkerne skrumpet så det må være op i dagen indlysende, at der vil ske det, som vi ser over alt i landet. De mindre nærbutikker, som ofte er privatejet, må dreje nøglen om. Det bliver umuligt at købe ind uden bil, og borgerne efterlades uden indkøbsmuligheder i lokalområdet.

Flere politikere henviser til, at det kommende storcenter vil skabe flere arbejdspladser. Underforstået flere skatteydere. De jobs kan så gå til de medarbejdere, der i øjeblikket arbejder i de nærbutikker, som til den tid må dreje nøglen om. I forvejen er det svært at få kvalificeret arbejdskraft, og vi har jo ikke fødestedskriterie, så vi kan ikke gå ud fra, at de folk der arbejder i kommunen, også bor og betaler skat her.

Samtlige partier bortset fra SFéren Hanne Berg og venstremanden Carsten Bo Nielsen, har stemt for planerne. Det er godt, men de kan næppe vende skuden alene. Der er snart kommunalvalg. Vi må håbe, at fornuftige byrådsmedlemmer, som måske i denne sag har ageret som stemmekvæg for deres partier, vågner op og går ind i sagen. Man kan måske ligefrem håbe på, at borgmester Thomas Lykke Pedersen går i spidsen. Han har sagt, at han ikke vil støtte byggeriet, hvis Fredensborg Erhvervsråd er imod. Det viser sig nu, at det er de. Jeg glæder mig til at borgmesteren tager konsekvensen af sine udtalelser og meddeler at han ikke længere støtter byggeriet.

Under alle omstændigheder vil jeg opfordre alle vælgere til at holde sig orienterede om deres byrådskandidats holdninger både til denne pinlige sag, og hvad der er på vej af storbyggeri i Humlebæk bymidte og andre steder i kommunen. Vi kan ikke alle sidde med næsten begravet i udvalgsreferater, men vi kan holde de valgte byrådsmedlemmer ansvarlige.

