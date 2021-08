I de verserende budgetforhandlinger opfordrer Den Konservative Byrådsgruppe til, at vi fokuserer på »need to have« og gemmer »nice to have« til bedre tider, skriver Thomas von Jessen (K).

DEBAT: Hellere fokus på »need to have«

Venstre forslår et cykelanlæg ved vandtårnet i Nivå med en million kroner i 2022 og 10 millioner kroner i 2023 under budgetforhandlinger, hvor vi skal finde 100 millioner kroner til at opføre nye daginstitutioner i alle bysamfund, skal spare 25 millioner kroner for at holde os under serviceloftet, og ser stærkt stigende udgifter på handicap-området.