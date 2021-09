DEBAT: Heksejagt? Nej, rettidig omhu!

De anklager, som Per Frost Henriksen fremsætter overfor os konservative i pressen i forbindelse med behandlingen af ”Skovgård sagen” har mere karakter af panisk brandslukning end reel sagshåndtering. Argumenterne holder simpelthen ikke for en nøgtern analyse.

Forholdene på Plejehjemmet/ rehabiliteringsafdelingen var i lange perioder ude af kontrol og udartede i groteske hændelser, som efterhånden kom for dagens lys gennem beboeres og pårørendes hårrejsende henvendelser – også til mig.

At påstå, at hele byrådet var orienteret om disse forhold er simpelthen en overdrivelse….vi konservative havde absolut intet hørt. Ledelsen formåede dog – men meget sent i forløbet – at berolige mig med, ”at det sikkert ikke var så slemt”.

For mig at se, er der tale om en forvaltningsstruktur, der med al tydelighed afslører, at den nødvendige balance mellem politikere og embedsmænd i dette og andre tilfælde er gået fløjten.

Det er et velkendt fænomen, at den form for management, vi benytter os af, ikke er et entydigt brugbart instrument til at løse kommunens stadig mere omfattende og komplekse opgaver - i hvert fald ikke, hvis man undlader at tilpasse sig virkeligheden og erkender de fejl, der uvægerligt begås.

Det er min klare opfattelse, at kommunernes administration - ikke mindst efter kommunesammenlægningen - har fået tildelt/tiltaget sig al for megen magt. Det er et velkendt og diskuteret fænomen over hele landet.

Omvendt må vi politikere erkende, at sagsområderne er så komplicerede i dag, at vi tit er afskåret fra, at kunne overskue den fulde kompleksitet.

Personligt er jeg ofte blevet beskyldt for at være for kritisk overfor forvaltningen. Men jeg er nu engang af den opfattelse, at jeg er mellemled – talerør – for de borgere, der har givet mig mandat, og der er ingen, der ulejliger sig med at rette henvendelse til mig uden grund.

Og tag endelig ikke fejl: nogle embedsmænd kan også rumme tendenser til at optræde som magtmennesker- drevet af egne politiske interesser – trods påstået neutralitet! Men her er det heldigvis min erfaring, at en åben dialog i langt de fleste tilfælde fører til et acceptabelt resultat.

Det vil jeg fortsat forsøge at gøre. Men samtidig må jeg fastholde, at netop i denne aktuelle sag, har der bestemt ikke været plads til kompromisser og heller ikke til beskyldninger om heksejagt.