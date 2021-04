DEBAT: God bolig, godt seniorliv

Endelig, så skal vi tænke seniorerne ind i vores nye byrum, når der arbejdes med fremtidens byplanlægning. Så det offentlige rum bedst muligt understøtter et aktivt liv i den tredje alder, skriver Louise Mehnke.

Debat Fredensborg - 08. april 2021 kl. 19:24 Af Louise Mehnke, byrådsmedlem (S) og medinitiativtager til facebookgruppen »Seniorbofællesskaber i Fredensborg Kommune« Kontakt redaktionen

Et trygt hjem bidrager til det gode liv. Det kender vi alle. Jeg har sammen med en række seniorer, samt Seniorrådets boliggruppe og Ældre Sagen nu i en årrække sat fokus på behovet for seniorbofællesskaber i Fredensborg Kommune, fordi rigtig mange af vores ældre medborgere ønsker, at deres næste hjem skal være et sted, hvor de let kan opsøge og indgå i fællesskaber med andre. Som led i det gode seniorliv. Og selvom det går mere trægt, end vi kunne ønske os, så er vi da nået så langt, at byrådet har bedt kommunens administration om at komme med forslag til egnede placeringer.

Imens vi venter på det, så vil jeg også gerne slå et slag for, at der samtidig er et behov for flere billige lejeboliger til seniorer. Der skal bygges og tilbydes flere billige lejeboliger. Det vil give flere mulighed for at realisere den friværdi de har opsparet i deres ejerbolig. Og det vil samtidig imødekomme den udfordring, at seniorers adgang til banklån, og dermed mulighed for at købe ny bolig, er temmelig begrænset.

Alt tyder på, at vi alle kommer til at leve længere, end tidligere generationer, så vi må tænke i alternative boligformer, som bedst muligt matcher de livsfasebehov der er i den nu længere tredje alder. Sådan kan vi f.eks. modvirke ensomhed. I flere andre lande har man såkaldte 'retirement villages' med integrerede services og fællesskab. Eller ligesom jeg har set i Lyngby, så kan man opføre seniorboliger kombineret med studieboliger. Mulighederne er mange - og der skal være noget for enhver.

Endelig, så skal vi tænke seniorerne ind i vores nye byrum, når der arbejdes med fremtidens byplanlægning. Så det offentlige rum bedst muligt understøtter et aktivt liv i den tredje alder. Og så skal vi investere i fremtidens offentlige transport, som et vigtigt led i at øge mobilitet og mindske isolation og ensomhed. Seniorerne lever længere - men ikke for evigt - så lad os nu komme i gang med at skabe de gode rammer.