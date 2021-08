DEBAT: Frihed til at vælge

Min vision for Fredensborg Kommune er at vi arbejder for at få flere private institutioner i kommunen, der sammen med de eksisterende kan gøre vores kommune til en bedre kommune i balance, skriver Mette Nørtoft, byrådskandidat for Konservative.

Debat Fredensborg - 10. august 2021 kl. 20:12 Af Mette Nørtoft, Byrådskandidat for Det Konservative Folkeparti, 0Hørsholmvej 3, 3050 Humlebæk Kontakt redaktionen

Da jeg fik min anden vaccine, fik jeg samtidig en fantastisk fornemmelse af frihed.

Nu skulle jeg ikke hele tiden have med i min planlægning om jeg nu havde en test der var gyldig, både i forhold til mit arbejde, men også til at gå ud og spise, i biografen, på cafe og alt det andet vi har været begrænset i. Det gjorde mig næsten helt høj!

Den følelse får mig til at tænke over hvad og hvor vigtig frihed er. Frihed til at vælge hvor man vil bo, arbejde, have sine børn passet, hvor de skal gå i skole, til fritidsaktiviteter og hvor man skal tilbringe sin sidste tid.

Der har i de forgange uger været skrevet meget om kvaliteten af ældreplejen i Fredensborg Kommune, specielt Skovgården har fået en del dårlig omtale. Der har været mange meninger både fra pårørende, politikere og andre borgere og alle kan vist godt være enige om at det ikke fungerer, som det er i øjeblikket.

Årsagsvurderingerne har været mange, løsningsforslagene ikke helt så mange og nu er plejecenterets leder og kommunen blevet enige om en fratrædelse og kommunen har planer om at omstrukturere ledelsesfunktionen. Jeg håber at det er den rigtige beslutning - at den er gennemtænkt og at der samtidig er en plan for hvordan forholdene forbedres på hele ældreområdet i kommunen.

Vi SKAL have gode kommunale institutioner til borgere i alle aldre, det gælder både, daginstitutioner og skoler, men så sandelig også i ældreplejen. Jeg tror på at konkurrence fra private institutioner vil være med til at højne niveauet i de kommunale institutioner og det vil give borgerne frihed til selv at vælge.

Min vision for Fredensborg Kommune er at vi arbejder for at få flere private institutioner i kommunen, der sammen med de eksisterende kan gøre vores kommune til en bedre kommune i balance.