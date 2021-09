DEBAT: Fortrinsret er billigere end elevator

At afdelingen i dag små 75 år efter opførelsen står så pæn, indbydende og populær hos beboere og besøgende skyldes netop ikke at påholdende beboere gennem tiden har sagt nej til huslejestigninger men at de netop har ja på de rigtige tidspunkter, og når fornuften bar det. Med hensyn til ensomme efterladt på toppen, er jeg ikke bekendt med at det skulle være et stort problem her, nabohjælpsomhed og kæren sig for hinanden er gamle dyder her, samt ikke mindst at vi har en beboerforening der laver aktiviteter, og går langt for at få alle med.