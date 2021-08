Hertil kommer, at COWI?s rapporter af og til er fejlbehæftet og/eller mangelfulde, hvor regnefejlen på 330 millioner kroner i detailhandelsanalysen, er én af de mere graverende. Fejlen blev opdaget af en uafhængig detailhandelsekspert, hvilket taler for, at indsætte uvildige fagpersoner i følgegruppen, for at bedømme projektet mere ædrueligt..., skriver Arne Lund. Foto: Peter Mailand

DEBAT: Fejl, medløb og uden troværdighed i sagen om FORMATS butikscenter

Debat Fredensborg - 26. august 2021 kl. 06:24 Af Arne Lund, Langebjergvej 260A, 3050 Humlebæk

»For at nå vores grønne mål om en ambitiøs og effektiv klimaplan, skal alle i kommunen være med.« Sådan skrev Fredensborg Kommune i indbydelsen til klimakonferencen den 19. august.

I foråret tog en halv snes borgere, (inkl. undertegnede) samt to handelsstandsforeninger forskud på glæderne, og indsendt høringssvar i forbindelse med et evt. »bymidte-center« ved Cirkelhuset.

Uanset hvad vi skrev, så blev alt afvist af den selvsupplerende administration, der henviste til COWI-notater, hvilket ikke fremmer troværdigheden. For COWI skriver kun hvad ordregiveren - kommunen - ønsker.

Således frikendes kommunen for at overholde sine målsætninger, fx fremme af klimavenlig transport gennem byudvikling - uagtet at der ventes en stigning i vejtrafikken på 13-15 pct. Bare rolig, skriver COWI: »En betydelig del af den øgede trafik kommer fra beboere i den nye bymidte.«

Heller ikke projektets 1.100 p-pladser anses for at være i strid med FN's Verdensmål nr. 11 - bæredygtige byer

Konsulentfirmaets centrale rolle er problematisk idet COWI udarbejder redegørelser og miljø-vurderinger for både kommunen og for investor. Hertil kommer, at COWI's rapporter af og til er fejlbehæftet og/eller mangelfulde, hvor regnefejlen på 330 millioner kroner i detailhandelsanalysen, er én af de mere graverende. Fejlen blev opdaget af en uafhængig detailhandelsekspert, hvilket taler for, at indsætte uvildige fagpersoner i følgegruppen, for at bedømme projektet mere ædrueligt..

COWI's kommentar til høringssvarene er besynderlige. I 2030 er der ca. 25 pct. flere +80-årige. Samtidig falder antallet af kernefamilier, da stedse flere vælger at bo alene. Her rækker COWI's tidshorisont til 2032. Og derefter - ?.

Også væksten i nethandlen bagatelliseres. Ikke ét ord om hvad der sker, når Amazon, Wish eller Wallmart etablerer sig her i landet.

Avisen skriver d. 23.8., at investor vil gøre nogle af butikkerne større. Dermed er der lagt op til et andet projekt end det, der var i høring, hvilket udvalgsformanden bekræfter, når han taler om »måske også et hotel.« Høringsmaterialet nævner intet om »måske,« så det betyder jo blot, at investors ønsker er afgørende, mens beslutningstagernes indsats består i at justere ønskerne, så de passer til lovgivningen - samt udstede de dispensationer investor løbende får brug for.

Den udenlandsdanske investor vil føre sin del af fortjenesten ud af landet. Med det medløb han har fået indtil nu, da vil kommunen næppe håndhæve FN's verdensmål nr. 17: Skatten skal betales i det land, hvor pengene tjenes.