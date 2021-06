DEBAT: Et mere trygt og mangfoldigt Nivå

Nivåhøj er et område, der i mange år har været inden i en positiv udvikling og som nu får endnu flere værktøjer til at fortsætte den gode udvikling, skriver Jesper Tvilde.

Debat Fredensborg - 17. juni 2021 kl. 18:30 Af Jesper Tvilde, Konservativ spidskandidat, Eskildsvej 7, Nivå Kontakt redaktionen

Der er godt nyheder på vej, når det kommer til tryghed og udvikling i Nivå. Folketinget har med Konservative stemmer, vedtaget en ny bred politisk aftale om at udvikle udvalgte boligområder. Nivåhøj er et af de områder, som er med i den nye aftale om at etablere mere blandede boligområder.

Det betyder at kommunen og boligselskabet får nye fleksible værktøjer, der gør det lettere at tiltrække beboere med uddannelse og arbejde, samtidigt med der sker en stramning af kommunens regler for at anvise boliger i området. Målet er et endnu mere mangfoldigt Nivåhøj med flere beboere i arbejde og uddannelse. Nivåhøj er et område, der i mange år har været inden i en positiv udvikling og som nu får endnu flere værktøjer til at fortsætte den gode udvikling.

Desuden skal der kommunalt også gøres en indsat overfor de mange kvinder i området, der ikke er tilknyttet arbejdsmarkedet. Desværre er der en stor overrepræsentation af kvinder i området, der har været på offentlige ydelser i alt for mange år. At få opkvalificeret de kvindelige beboere til arbejdsmarkedet vil være til gavn for integrationen, for de enkelte familiers økonomi og ikke mindst også for kommunens økonomi.

Alt i alt vil en indsats på både boligområdet og på arbejdsmarkedet i Nivåhøj være med til at skabe en bedre kommune i balance.