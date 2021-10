DEBAT: Erling Vraa og Humlebæk Syd

Kære Erling Vraa. Du har selv været inde på, at busforbindelsen til "Skovgården" er uacceptabel. Hvordan kan du forestille dig, at byggeri syd for Humlebæk vil blive connected med resten af kommunen? Nej, vel? Der er desværre ikke flertal for at købe flere forbindelser hos Movia, hvis man kan læse dagsordenerne. Derfor er infrastrukturen blot én af de hurdler, man vil blive mødt med.

Du udtaler dig om Humlebæk - desværre må jeg sige, at vore seniorer vil ikke/skal ikke "deporteres" til Humlebæk Syd, for så flytter de væk fra deres netværk, og mister deres livskvalitet. Lad os hellere diskutere udvikling af Humlebæk Bymidte, men det vil nok vare et par år, før vi ser resultater. Det, vi kan påvirke, er, at byrådet afsætter nødvendige (flere?) midler til lokalplaner, så interesserede investorer kan få deres projekter realiseret. At foreslå, at kommunen (selv) skal igangsætte et seniorbofællesskabsprojekt, kommer ikke på tale. Det er ikke kommunens opgaver/ansvar. At snakke om Humlebæk Syd er derfor: Spildte Guds Ord på Balle Lars.