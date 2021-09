DEBAT: Erhvervsskole i den kommende bymidte i Nivå?

Plejecenter, svømmehal, erhvervsskole? Hvad skal der i den nye bymidte i Nivå? Nye muligheder er opstået, efter at politikerne er ved at trække plejecentret ud af projektet.

Debat Fredensborg - 23. september 2021 kl. 06:21 Af Af Jesper Tvilde, Konservativ spidskandidat, Eskildsvej 7, 2990 Nivå Kontakt redaktionen

Det er et konservativt ønske at etablere en erhvervsskole i Kommune, som et uddannelsesmæssigt alternativ til alle de mange almene gymnasier, der findes i Nordsjælland.

Med nyheden om et friplejehjem på vej til Nivå, er der ikke længere behov for at etablere et kommunalt plejecenter i "Generationers hus" i Nivå bymidte.

Jeg mener, pladsen bør reserveres til etablering af en erhvervsskole. Placeringen i bymidten i Nivå, gør erhvervsskolen stationsnært, hvilket sikre en kort transporttid til hele Nordsjælland, som mangler et uddannelsesmæssigt alternativ og supplement til de mange almene gymnasier.

Den samfundsmæssig gevinst ved at få flere unge uddannede fra erhvervsskoler er kæmpestor. Der er stor mangel på arbejdskraft blandt malere, tømrer, social og sundhedsassistenter, kokke og mekanikere.

Unge mennesker under uddannelse vil utvivlsomt skabe noget tiltrængt liv i Nivå i løbet af dagen, til gavn for dagligvarehandlen og de butikker der kommer til at ligge i bymidten.

Fredensborg Kommune har altid været kendt for mange dygtige håndværkere og en Erhvervsskole i den kommende Nivå Bymidte, vil være et ordentligt grundlag til at føre den tradition videre

Fordi en bedre kommune i balance, kræver en erhvervsskole