DEBAT: Er byprojekterne uden format og omtanke?

I udgangspunktet er der i hele sagen en principiel misforståelse: Hvis man læser arkitekt Jan Gehls ikoniske bog: "Livet mellem husene", er der nogle kvaliteter, der skal være opfyldt, for at borgerne trives og føler sig hjemme. Gehl nævner tre kvaliteter, der især kendetegner et godt fysisk bymiljø: 1) Nødvendige aktiviteter, der omfatter de aktiviteter, der mere eller mindre påtvungne eller nødvendige - at gå eller cykle til skole, til arbejde, på indkøb, at stå og vente på bussen eller vente på nogen, at gå ærinder etc. 2)Valgfrie aktiviteter - det er de handlinger, man foretager sig, hvis man har lyst til det, og hvis rummet og stedet i øvrigt gør det muligt. Det er f.eks. aktiviteter som at gå en tur for at trække frisk luft, stå for at nyde tilværelsen eller sidde for at slikke solskin. 3) Sociale aktiviteter - de omfatter alle de aktiviteter, der har tilstedeværelsen af andre mennesker som forudsætning. Det er f.eks. børns leg med andre børn, hilsner og samtaler og fælles aktiviteter af forskellig slags.