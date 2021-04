Her er ingen lette løsninger! Men for mig er det altid afgørende, at vi møder hinanden med respekt for vores forskellige hensyn, skriver Per Frost Henriksen (S), formand for Børne- og Skoleudvalget. Foto: Per Frost Henriksen

DEBAT: Engagerede lærere gør det godt i en svær tid

Debat Fredensborg - 08. april 2021 kl. 10:18 Af er Frost Henriksen (S), Formand for Børne- og Skoleudvalget Kontakt redaktionen

Under overskriften Hastværk er lastværk skriver lærerkredsens formand, Annette Hansen-Jacobsen, i et debatindlæg onsdag, at skolernes ansatte oplever at centrale ønsker om at vise handlekraft presser skolernes ansatte mere end godt er.

Der er ingen tvivl om, at Covid-19 gang på gang - og ofte fra dag til dag - har udfordret hverdagen i vores skoler. Pludselig skal alle undervises hjemme; så kan nogle komme i skole igen; andre elever nødundervises; så er der smitte i en klasse og alle sendes hjem, osv. osv.

Ingen skal være i tvivl om, at vi i byrådet har kæmpe respekt for og tillid til det arbejde, som lærerne udfører og lykkes med. Det gælder også i en svær og omskiftelig tid som denne, hvor vi selvsagt ikke forventer de samme resultater som i mere normale skoleår.

Vi har tradition for et godt lokalt samarbejde mellem lærere, ledelse og politikere i Fredensborg Kommune. Derfor mødes topledelsen i denne Covid-19 tid også ugentligt med fællestillidsrepræsentanten for lærerne, ligesom de enkelte skoleledere samarbejder med de lokaler tillidsrepræsentanter. Konkret har vi i forbindelse med lukninger og genåbninger aftalt bl.a. ekstra tid til forberedelse, hvilket er helt rimeligt. Men dilemmaet er naturligvis, at der - som altid - skal findes en balance mellem tid til forberedelse og den undervisning som vores elever har behov for - ikke mindst i denne tid.

Her er ingen lette løsninger! Men for mig er det altid afgørende, at vi møder hinanden med respekt for vores forskellige hensyn.