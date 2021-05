Løberne i Esrum Sø Rundt løbet, vil få en helt anden og fantastisk oplevelse, da de vil kunne løbe det meste af løbet på en sti, i stedet for at løbe en stor del af ruten på trafikerede veje, skriver Hossein Armandi. Foto:

DEBAT: En sti vil give vidunderlige naturoplevelser!

Alle vil kunne få en oplevelse af hvor smuk søen og naturen omkring den er. En sti ved søen vil være til glæde for mange af borgerne i Fredensborg kommune og forhåbentlig vil en sådan sti, også tiltrække mange turister, som også vil nyde turen. Løberne i Esrum Sø Rundt løbet, vil få en helt anden og fantastisk oplevelse, da de vil kunne løbe det meste af løbet på en sti, i stedet for at løbe en stor del af ruten på trafikerede veje.