DEBAT: Drop planen om at skabe trafikalt kaos

Det er ganske unødvendigt at diskuterer forretningernes størrelser (arealkravet) og antal. Der er nærmest ingen politikere eller indbyggere i kommunen, der griber fat i det, man absolut skulle have startet ud med- nemlig den uløselige opgave infrastrukturen er.

Så var planen nemlig skrottet for længe siden. Måske en rundkørsel, ja, men det laver ikke om på, at Christianshusvej fører ind i et lukket begrænset område; kort sagt-dead end. Og trafikken i hele nærområdet er allerede meget overbelastet i begge retninger på Usserød Kongevej.

Om morgenen strækker bilkøen sig et godt stykke op ad Fredensborg Kongevej, biler der skal til motorvejen, NGG, Føtex, Rema 1000 o.s.v. Så der kan simpelthen ikke pumpes mere bil-og lastbiltrafik ind i det arealmæssigt lille område og meget lille vejnet.

Det er som oftest meget svært at komme ind og ud på Christianshusvej fra Usserød Kongevej, når man skal aflevere og hente børn på NGG. Og vejnettet kan ikke udbygges. For ikke at tale om al den meget tunge trafik der både vil være i byggeperioden og bagefter. Rigtig mange elever bor langt væk fra skolen, og bliver derfor kørt i bil.