DEBAT: Det handler om Irma i Humlebæk

Debat Fredensborg - 29. november 2020 kl. 11:58 Af Grethe Troensegaard, Humlebæk

Kære Kræn Østergaard Nielsen

Det fremgår af dit CV, at du er en talnørd. Du fokuserer på, at tallene i dine regneark svarer til, hvad du forventede. Ikke ét ondt ord om dét.

Men: købmandskab er andet end tal i et regneark. Købmandskab er at invitere kunderne ind i en butik, hvor de straks kan mærke: her er rart at være, både for personale og for kunder.

En sådan butik er Irma Humlebæk. Og det er måske, fordi Humlebæks borgere i år 2001 fortalte Irmas daværende direktør,- Alfred Josefsen , at de ønskede , at Irma skulle komme tilbage, efter at Coop i 1992 lukkede en række Irma-butikker, herunder Irma Humlebæk.

Efter sigende var COOP ikke indstillet på at genåbne, men efter et massivt pres i mange måneder sagde COOP ja, og i efteråret 2002 åbnede Irma Humlebæk. Alfred Josefsen bestemte selv, hvem der skulle stå i spidsen, og vi kan roligt sige, at hans valg af Stig Christensen var et scoop. I de 18 år, der er gået, har Irma Humlebæk cementeret sin position, der år efter år er blevet bekræftet af "bedste butik", "bedste kundebetjening" og andre tydelige tegn på, at Irma Humlebæk er noget særligt.

Den 26. november sprang der en bombe i Humlebæk. Stig Christensen var blevet fyret. Ganske vist lyder det, at Stig er blevet fritstillet, men et faktum er, at fra 1. december har Irma efter 18 år en ny mand i spidsen. Nogen har i deres visdom fundet ud af, at Ken fra Gentofte skal være førstemand i Humlebæk.

Jeg er sikker på, at mange borgere vil sige velkommen til Ken - vi er jo forholdsvis civiliserede borgere - men Ken starter jo desværre med det minus, at han ikke er Stig, og Ken skal til at finde ud af, at Humlebækkerne har deres egne meninger og forventninger. Man kan komme til at støde sig på dem !

Købmandskab er ikke regneark. Købmandskab er at interessere sig for mennesker. 500 Humlebækkere har indtil nu skrevet under på en protest mod din beslutning, Kræn Østergaard Nielsen. De kan ikke alle sammen tage fejl.

Irma er anderledes end COOP's øvrige butikker. I stedet for at fremhæve Irma's fortræffeligheder, vælger man at bruge pisken - formentlig helt uden belæg. Når man ser på det udefra, er der måske mest tale om, at "de nye koste" ønsker at demonstrere deres magt.

Og hvem bliver taberne? Det gør kunderne i første omgang, i næste omgang vil der måske blive tale om ringere resultater, og her vil "regnedrengene" så kunne sige: Hvad sagde vi? - men de glemmer at fortælle, hvad årsagen er.

Jeg kunne personligt ønske mig, at Irma blev frigjort fra COOP's snærende bånd. Der er tale om forskellige kulturer, og her er og bliver Irma lillebror.

Jeg vil gerne slutte med at sige Stig Christensen en stor tak - tak fordi han gav os et dejligt supermarked, tak for hans måde at være på, tak til hans dejlige personale, og et næsten grådkvalt "lykke på din videre rejse".