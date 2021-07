DEBAT: Cykelstier giver os bedre sundhed, bedre klima og store oplevelser

Sommeren er over os, og det frister at tage cyklen. Vi har mange gode cykelstier i Fredensborg Kommune, men vi kunne godt bruge nogle flere. Hvis man fx vil cykle fra Kokkedal eller Nivå ind i landet mod Karlebo og videre til Hillerød, tvinges man ud på veje, hvor bilerne presser sig tæt forbi.

Vi mangler cykelstier til familierne, der vil cykle en tur i skoven, til dem, der vil cykle til Hillerød for at arbejde eller studere og til børnene, der vil cykle til skolen i Karlebo.

Bedre muligheder for at cykle vil være rigtig godt for vores sundhed i alle aldre. Hvis vi cykler evt. kombineret med tog i stedet for at tage bilen, er det supergodt for klimaet. Og cykelture kan give os dejlige oplevelser i naturen!