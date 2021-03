Grethe Troensegaard vurderer, at hvis institutionerne ikke inddrages i et jordsalg, vil biblioteksarealet igen være for lille til at være attraktiv for en køber. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Byudvikling og salg: Er Lars Søndergaard up-to-date? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Byudvikling og salg: Er Lars Søndergaard up-to-date?

Debat Fredensborg - 19. marts 2021 kl. 16:02 Af Grethe Troensegaard, Medlem af Fredensborg Seniorråd Kontakt redaktionen

I en stort opsat artikel lørdag den 13. marts har Lars Søndergaard et »opråb til borgmesteren«, specielt om Nivå bymidte.

Denne problematik vil jeg ikke gå ind i, men jeg er faldet over Lars Søndergaards udtalelse om Humlebæk Bymidte, en udtalelse, der indikerer, at Lars Søndergaard måske ikke er up-to-date.

For at gøre en længere historie kort, så er der for Humlebæk Bymidte aftalt, at Humlebæk bibliotek skal sælges (til boligformål) - provenuet skal bruges til at flytte biblioteket til Posthusgrunden. (Det tidligere posthus nedrives, og der bygges bibliotek, mødelokaler, måske dagcenter og kulturstation m.v., ligesom der bygges boliger i flere etager ovenpå de kommunale lokaler). So far so good, i hvert fald på papiret.

Humlebæk bibliotek blev udbudt til salg for flere år siden. Der kom ikke en eneste reaktion. Grunden er for lille til boligformål, og det blev derfor foreslået, at de to daginstitutioner bag biblioteket blev inkluderet i et eventuelt nyt udbud.

Byplanlæggeren blev pålagt at finde nye lokationer for daginstitutionerne - mig bekendt uden resultat. Man kan vist uden at over drive sige , nærmest tværtimod, idet børneudvalget har vedtaget, at disse børneinstitutioner er gode (nok) - og skal bibeholdes.

Dermed er flytning af både Humlebæk bibliotek og andre institutioner i Humlebæk sat på stand-by.

Lars Søndergaards nervøsitet, at Humlebæk kan "overhale Nivå indenom" har vist p.t. ingen gang på jorden - desværre for Humlebæk, men godt for Nivå.

At Humlebæks seniorer, der ønsker at flytte fra deres store parcelhuse, må kigge langt efter muligheden for at flytte til en seniorvenlig bolig eller et bofællesskab, nævnes bare som en bisætning. Det betyder jo samtidig, at børnefamilier, der gerne ville købe seniorernes store parcelhuse, må søge andre steder hen. Var der ikke noget med, at kommunen netop ønsker at tiltrække ressourcestærke børnefamilier med gode indtægter ? Hvis jeg har misforstået noget, vil jeg gerne belæres. Indtil videre vil jeg opfordre Lars Søndergaard til at blive up-to-date, i hvert fald med hensyn til Humlebæk.