DEBAT: Bydelsprojektet ved skolen NGG er en trussel mod handelslivet

Debat Fredensborg - 25. april 2021 kl. 14:09 Af Flemming B. Priem, Jellerød Have 25, Kokkedal

Dette læserbrev har forbindelse med Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets behandling af tillæg 8 til kommuneplan 2017 ved PMK-udvalgets møde og mandag den 26. april på byrådsmødet, hvorefter offentlig høring vil finde sted i 8 uger ifølge Uge-Nyt den 21/4.

Heri blev temaet blandt andet imødegået af byrådsmedlemmerne Hanne Berg (SF) og Carsten Bo Nielsen (V) for placering i det sydvestlige hjørne af kommunen. Det drejer sig også om, at tillægget har forladt udgangspunktet for den oprindelige plan for bydelscentret, der nu hedder Format.

Planen bliver en trussel mod de eksisterende bydelscentre i Holmegårdscentret, Nivåcentret, Humlebækcentret og i Fredensborg med hensyn til detailhandel og dagligvarer incl. kiosk, bager og apotek - noget som ikke indgik i de oprindelige planer, for dengang var der kun forretninger med pladskrævende udvalgsvarer.

Rådgiverfirmaet Cowi har i marts kalkuleret med, at det kommende bydelscenter får en omsætning på 650 mill. kr., hvoraf 162 mill. kr. skal »hentes« fra Kokkedal, Hørsholm, Holte, Birkerød og Allerød m.fl.

En særlig udfordring vil blive færdslen til og fra det kommende bydelscenter. Vejene Egedalsvej, Egevangen og nu til/frakørslen fra bydelscentret munder alle ud i Kongevejen, hvor de trafiktekniske anlæg må udbygges kraftigt med færdselslys og gangstriber for fodgængere. Især udgør færdslen en risiko for skolebørnene på NGG til fods eller på cykel.

Med henblik på fremme af cyklismen bør der laves cykelstier langs Egedalsvej og forbedring af kørselsforholdene fra rundkørslen ved Egedal Kirke og til trafikknudepunktet Kokkedal Station, hvor broen over Usserød å måske kan være en udfordring. Dette forslag stilles for at undgå cykling i industriarealet og på Ådalsvej, der har megen tung trafik.

Endelig skal det foreslås at ændre busdriften for 375R, så den får stoppesteder ud for bydelscentret med venteskure på begge sider af Kongevejen og via Ådalsvej får stoppested ved trafikknudepunktet Kokkedal Station.