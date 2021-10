DEBAT: Blandet by, med blandede boliger

Blandet by, med blandede boliger, fordi vi er mennesker med forskellige livsomstændigheder, der skal finde sammen om at bo på den dejlige plet, som Nivå er. Tilsvarende for de tre andre bysamfund i kommunen. Landområdernes boligforhold skal vi samtidig være opmærksomme på. Gennem lokalplanlægningen skal kommunen også i de kommende år have et skarpt blik på, at vi alle kan være her. Uden at rynke på næsen.