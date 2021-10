Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Billige boliger Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Billige boliger

Debat Fredensborg - 24. oktober 2021 kl. 10:24 Af Pia Bødtker (A), medlem af social- og seniorudvalget, Fredensborg Kommune Kontakt redaktionen

Det kan kun være den bedste nyhed længe: "Ny fond på 10 mia.kr til almene boliger".

I Socialdemokratiet har det længe været et ønske, at der her i kommunen bliver opført boliger, som alle har råd til at bo i.

Det vil også samtidig være løsningen på at få besat de ledige stillinger indenfor lærer, pædagog-og sundhedspersonale, at vi har boliger, som bl.a. disse grupper kan betale, "så skal vi nok få de mange stillinger besat."

Ydermere vil det betyde mulighed for flere almene boliger til hjemløse og socialt udsatte, sådan at også de gives en mulighed for at komme videre i livet. Det er ikke en billig løsning for kommunen, at hjemløse søger på herberg, når de mangler et sted at overnatte, ofte fra en indlæggelse på et psykiatrisk hospital, hvorfra man ofte er blevet udskrevet, uden at være færdigbehandlet.

Så nu har vi muligheden for at få løst et på mange måder stort samfundsproblem.

Det kan ikke gå hurtigt nok med at få undersøgt, om Fredensborg Kommune har en mulighed for at komme i betragtning til at få del i de mange penge, der nu er afsat til almene boliger til de nævnte befolkningsgrupper.