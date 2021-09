DEBAT: Behandlingstiden for byggesager skal ned

En opgørelse fra Dansk Byggeri viser, at der er stor forskel på, hvor lang tid kommuner er om at give grønt lys til at bygge et nyt hus eller et nyt kontor til en virksomhed. Furesø Kommune er ofte hurtigst, men Fredensborg Kommune er blandt de længste ventetider.

Det er ærgerligt for os borgere, som vil investere i at bygge nyt i vores kommune. Det kan være en "deal breaker" i forhold til at tiltrække nye borgere. Det udsætter dermed lokale investeringer - Investeringer der har betydning for lokale arbejdspladser. Hvis virksomheder skal vente for længe på at komme i gang med byggerier her gør vi os mindre attraktive overfor erhvervslivet, og gør det sværere at tiltrække nye virksomheder, som kan skabe nye lokale arbejdspladser. Den høje behandlingstid for byggesager kan altså være med til at bremse væksten her.