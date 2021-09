Dosispakket medicin mindsker risiko for fejlmedicinering og frigøre varme hænder til reel pleje, skriver Jesper Tvilde i en replik til Apotekerforeningens synspunkter. Foto: Kenn Thomsen

DEBAT: Bedre samarbejde skal sikre et trygt seniorliv

Debat Fredensborg - 08. september 2021 kl. 17:20 Af Jesper Tvilde Konservativ spidskandidat Eskildsvej 7, Nivå Kontakt redaktionen

Et godt liv indebærer, at man hele livet selv kan træffe valg om sin sundhed og pleje. For vi har alle forskellige behov og ønsker til vores liv.

Derfor vil jeg arbejde for mere frihed i ældre- og sundhedssektoren. Pengene skal ikke bruges på pakkeløsninger, men i langt højere grad følge den enkelte borger og anvendes til opgaver i det yderste led.

Vi skal have blik for at nogle opgaver i ældre- og sundhedssektoren kan varetages af private udbydere.

Der skal lyde en stor tak til Formand for Apotekerforening i Danmark, Jesper Gulev Larsen, der i et læserbrev den 1. september på glimrende vis illustrerer, hvordan det private erhvervsliv kan understøtte og yde god og nødvendig service til den kommunale sektor ved at levere Dosispakker af medicin, der er pakket til 14 dage ad gangen. Dosispakket medicin mindsker risiko for fejlmedicinering og frigøre varme hænder til reel pleje.

Under Coronakrisen trådte tre lokale, private træningscentre (Fit & Sund i Kokkedal, Let's Move i Humlebæk og Fredensborg Sundhedscenter i Fredensborg) til og tilbød fortsat selvtræning til de 600 seniorer, der fik frataget retten til at selvtræne på plejecentrene, da de lukkede ned på grund af smittefare. De private træningscentre sikrede kommunens ældre en fortsat mulighed for ugentlig fysisk træning, som er ret afgørende for et sundt fysisk og mentalt helbred.

I Berlingske Tidende lørdag d. 4. september var en glimrende artikel om hvordan borgere blev mødt med åbne arme og en værdig behandling på et privat friplejehjem i Gribskov Kommune.

Som konservativ har jeg blik for, at kommunes opgave, er at yde den bedste service til den bedste pris. I mange tilfælde kan kommunen selv levere den gode service. Andre gange opnås den gode service først, når kommunen samarbejder med konkurrenceudsatte private virksomheder. En sund økonomi og et højt serviceniveau er til gavn for alle borgere i kommunen, uanset om det er kommunen eller en privat virksomhede, der leverer servicen.

Hvis vi skal yde en tryg, effektiv og god service for seniorer i Fredensborg Kommune i fremtiden, er en del af løsningen at vi retter blikke mod det private erhvervsliv - der står klar til at løfte den vigtige opgaver, om at skabe et tryg, fleksibel og individuelt seniorliv.