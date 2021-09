En konsekvens af den svære balance mellem arbejds- og familieliv er, at der bliver født færre børn. Det er slet ikke godt for vores fremtid. Vi skal have et samfund i balance med indbyggere i alle aldersgrupper, skriver Louise Mehnke. Foto: Thomas Arnbo

DEBAT: Bedre forhold til børnefamilierne

Debat Fredensborg - 23. september 2021 kl. 18:23 Af Louise Mehnke (S), Byrådsmedlem, Medlem af Økonomiudvalget

De fleste forældre kan nok genkende følelsen af at ønske sig flere timer i døgnet. Man skal nå at vaske tøj, gøre rent og lave mad, når man kommer hjem fra arbejde. Den tid man har med sin familie, bliver nogle dage slugt af sure pligter.

En konsekvens af den svære balance mellem arbejds- og familieliv er, at der bliver født færre børn. Det er slet ikke godt for vores fremtid. Vi skal have et samfund i balance med indbyggere i alle aldersgrupper.

Vi får ikke mere end 24 timer i døgnet, men vi politikere kan skabe bedre forhold for børnefamilierne.

Ret til fleksible arbejdstider for forældre med mindreårige børn, ret til flere ugers sammenhængende ferie og ret til flere hjemmedage, når børnene er syge. Covid-19 har lært os, at mange af os kan arbejde hjemmefra - og at vi skal holde syge børn hjemme. Gode daginstitutioner med minimumsnormeringer (og allerhelst bedre end minimum) og dygtige dagplejere, er alt sammen noget, der kan skabe bedre forhold for børnefamilierne.

Vi skal huske på, at tiden med familien er vigtig, og at vores samfund ikke bliver bedre eller rigere af at mange må stresse rundt.