Finn Zøllner, der bor i Niverødgårdens almene boliger, spørger nu: Hvem betaler for hvem, når affaldet skal hentes? Foto: Allan Nørregaard

DEBAT: Affald - hvem betaler for hvem - og hvorfor?

Debat Fredensborg - 24. august 2021 kl. 07:54 Af Finn Zøllner, Formand for Fredensborg Boligselskab Kontakt redaktionen

Alle i Fredensborg Kommune der bor i etage eller tæt lav bebyggelse - uanset om det er al-ment eller privat - har en interesse i hvordan takststrukturen for affald er sammensat, og hvordan den skal/bør være sammensat fremadrettet.

Som det er nu, betaler alle husstande i kommunen den samme takst for affald. Det er besluttet i kommunalbestyrelsen.

Det er svært at forstå tankegangen bag denne beslutning. I de boligområder hvor affaldet afhentes fra nogle få affaldsøer der dækker mange husstande, må det trods alt værre billigere at afhente affald fra, end fra et tilsvarende antal parcelhuse.

Som eksempel har vi i Fredensborg Boligselskab meget svært ved at forstå logikken i, at vi fremover pr. husstand skal betale sammen beløb som et parcelhus for at få afhentet vores affald. Vi investerer nu cirka 3,7 millioner kroner i 10 nedgravede affaldsøer, hvor alle 576 husstande afleverer og sorterer affaldet som vedtaget i Folketinget og i kommunen. Det er vi helt indstillet på, og det er det eneste rigtige.

Det koster en brøkdel for kommunen at afhente vores affald på 10 steder i stedet for hos 576 individuelle husstande - og alligevel skal hver af vores 576 husstande betale samme beløb som et fritliggende parcelhus. Så hvem betaler for hvem og for hvad?

Jeg har to gange, den 19. juni og den 9. august på vegne af en række almene boligselskaber i Fredensborg Kommune søgt aktindsigt hos Fredensborg Forsyning. Der har ikke været nogen form for respons!

Vi ønsker blot at få en viden om, hvordan kommunen/Fredensborg Forsyning udformer og beregner affaldsgebyrerne, og hvad der sagligt ligger til grund for prioriteringerne.

